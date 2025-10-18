Форма поиска по сайту

18 октября, 10:52

Политика
Дипломат Грушко: пока рано для контактов с Польшей и Болгарией о пролете бортов РФ

В МИД рассказали о подготовке к саммиту РФ – США в Венгрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пока рано говорить о контактах с Польшей, Болгарией и Румынией о возможности пролета в их воздушном пространстве российских правительственных самолетов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях празднования 20-летия канала RT.

Так он прокомментировал подготовку саммита Россия – США, который запланирован в Венгрии.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 16 октября договорились провести личную встречу в Будапеште. Ей будут предшествовать контакты высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона.

Предстоящие переговоры Путина и Трампа финский политик Армандо Мема связал со скорым окончанием СВО на Украине.

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

