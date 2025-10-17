ЕК заявила об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа в Венгрии

Фото: 123RF.com/arcady31

Антироссийские санкции со стороны Европы не запрещают Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову посещать Евросоюз (ЕС). Это означает, что препятствий для встречи главы России с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии нет, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"У нас есть заморозка активов Путина и Лаврова, но не конкретно запрет на въезд <...> Они не входят в число лиц, подпадающих под запрет", – подчеркнула она во время брифинга.

Хиппер также отметила, что ЕК не будет комментировать гипотетические сценарии до официального подтверждения встречи российского лидера с президентом США.

16 октября между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, по итогам которого стороны объявили о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

Сначала переговоры проведут советники, а затем состоится встреча двух лидеров. При этом уточнялось, что саммит может пройти в течение двух недель или позже.

Венгерский МИД пообещал обеспечить безопасность мероприятия. Глава ведомства Петер Сийярто подчеркивал, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно.

