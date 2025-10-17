Глава МИД Венгрии пообещал обеспечить безопасность на встрече Путина с Трампом

Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Его заявления, сделанные на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Министр указал, что Венгрия является самым безопасным государством в Европе и одной из самых безопасных стран в мире.

Сийярто также пообещал, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно в Россию.

"Ничего согласовывать тут ни с кем не надо, мы суверенная страна, мы с уважением примем здесь президента Путина", – добавил он.

Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся в четверг, 16 октября.

Перед их переговорами будет организована встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона. Она пройдет уже на следующей неделе.

Встреча Путина и Трампа, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, может состояться через неделю после этого мероприятия. Политик пояснил, что сперва министрам нужно решить все необходимые вопросы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что подготовка саммита России и США начнется с телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио.