17 октября, 13:21Политика
Глава МИД Венгрии пообещал обеспечить безопасность на встрече Путина с Трампом
Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Его заявления, сделанные на пресс-конференции, передает РИА Новости.
Министр указал, что Венгрия является самым безопасным государством в Европе и одной из самых безопасных стран в мире.
Сийярто также пообещал, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и улететь обратно в Россию.
"Ничего согласовывать тут ни с кем не надо, мы суверенная страна, мы с уважением примем здесь президента Путина", – добавил он.
Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся в четверг, 16 октября.
Перед их переговорами будет организована встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона. Она пройдет уже на следующей неделе.
Встреча Путина и Трампа, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, может состояться через неделю после этого мероприятия. Политик пояснил, что сперва министрам нужно решить все необходимые вопросы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что подготовка саммита России и США начнется с телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио.
Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште