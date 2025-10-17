Ушаков сообщил, что Путин провел совещание с Совбезом РФ после разговора с Трампом

Фото: ТАСС/Сергей Ильин

Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ сразу после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Он уточнил, что совещание состоялось вечером 16 октября. В ходе разговора с постоянными членами Совбеза Путин подробно проинформировал их о содержании своей беседы с Трампом.

Телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся вечером того же дня. Президент Соединенных Штатов после звонка объявил, что встретится с российским коллегой в Будапеште. Это произойдет после контактов советников высокого уровня, которые ожидаются на следующей неделе.

Позже венгерский премьер Виктор Орбан уточнил, что российско-американский саммит в Будапеште может пройти через неделю после встреч глав МИД двух стран. Кроме того, Орбан планирует 17 октября переговорить с российским лидером по телефону.

