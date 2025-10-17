Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 09:22

Политика

Орбан заявил, что саммит РФ – США состоится через неделю после встречи глав МИД

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Российско-американский саммит в Будапеште может пройти через неделю после встреч глав МИД двух стран, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Вчера вечером или ночью я дал указание создать оргкомитет (саммита. – Прим. ред.), мы определили важнейшие задачи, и работа началась", – сказал он.

Орбан уточнил, что сначала министры решат все оставшиеся вопросы, а спустя неделю Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп смогут приехать в Венгрию. Кроме того, венгерский премьер планирует текущим утром, 17 октября, переговорить с российским лидером по телефону.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. В ходе беседы президент РФ заявил, что российские силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения на Украине. При этом Трамп называл данный конфликт самым трудным в его миротворческой активности.

Президент Соединенных Штатов после звонка объявил, что встретится с российским коллегой в Будапеште. Точной даты глава Белого дома не назвал, но отметил, что встреча пройдет после контактов советников высокого уровня, которые ожидаются на следующей неделе.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика