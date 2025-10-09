Трамп вновь заявил, что может ужесточить санкции против РФ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Трамп подчеркнул, что США совместно со странами НАТО постепенно усиливают давление для разрешения украинского кризиса. Он не стал уточнять, что имеет в виду под таким давлением. Вместо этого Трамп добавил, что США продают много оружия Североатлантическому альянсу, большая часть которого идет на Украину.

Американский лидер выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. По его мнению, Москва и Киев должны сесть за стол переговоров уже в ближайшее время.

Глава Белого дома также заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России. Однако в случае гипотетической атаки со стороны РФ, США будут готовы прийти на помощь Финляндии, добавил Трамп.

Ранее в Кремле отмечали, что диалог России и США по украинскому урегулированию поставлен на "серьезную паузу". В то же время никакого субстантивного ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.

Владимир Путин заявлял, что ситуация на Украине для западных стран является "картой" в более масштабной игре. Западу не жалко народа Украины, так как для них страна расходный материал.