Путин: ситуация на Украине для Запада является "картой" в масштабной игре

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Ситуация на Украине для западных стран является "картой" в более масштабной игре. Таким мнением Владимир Путин поделился на международном дискуссионном клубе "Валдай".

"<…> причем в их собственной игре, и, как правило, даже не связанной с конкретными проблемами стран вообще и в данном случае этой конкретной страны и стран, вовлеченных в конфликт", – указал Путин.

Он назвал это "поводом и способом решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля и немножко заработать на войне". Западу не жалко народа Украины, так как для них страна расходный материал.

Как подчеркнул глава государства, украинская трагедия – боль для украинцев и для русских. А причина конфликта на Украине хорошо известна любому, кто интересовался предысторией его нынешнего самого острого этапа.

"Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал", – сказал российский лидер.

Кроме того, он выразил мнение, что двусторонние российско-украинские проблемы являются объективным следствием распада СССР и геополитических трансформаций.

При этом Путин считает, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы тогда у власти был действующий президент США Дональд Трамп.

Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова искать компромиссы по Украине, если будут обеспечены ее законные интересы безопасности. Министр также напоминал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о победе страны, если она сохранит свою государственность.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что конфликт на Украине может завершиться так же, как Первая мировая война, когда одна из сторон лишится ресурсов для его продолжения. Поэтому он призвал усилить давление на российскую экономику и увеличить военную помощь Украине.