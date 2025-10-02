Путин выразил надежду на способность Украины сесть за стол переговоров

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду на то, что Киев найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.

Президент РФ в ходе выступления затронул тему украинских потерь, дезертирства в армии, а также решение властей снизить планку призыва до 21 года или до 18 лет.

"Это не решит уже проблему, это надо понять. Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", – сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких сигналов от Киева о возможном продолжении переговоров делегаций РФ и Украины не было. По словам пресс-секретаря российского лидера, власти Киева также не ответили на предложение российской стороны о создании трех рабочих групп.

Песков не раз отмечал, что Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Кроме того, РФ также рассчитывает на то, что Штаты будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.