Путин ответил на слова Трампа про "бумажного тигра"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ответ на слова президента США Дональда Трампа про "бумажного тигра" заявил, что Россия успешно противостоит НАТО.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это "бумажный тигр", что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?" – поинтересовался российский лидер в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Трамп назвал РФ "бумажным тигром", комментируя боевые действия на Украине, которые американский лидер посчитал "бесцельными". Глава Белого дома указал, что Киев при поддержке Европейского союза сможет бороться и вернуть территорию государства в ее первоначальном виде.

Позже президент Штатов пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр", однако нарушил обещание.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не является "бумажным тигром". По его мнению, РФ больше ассоциируется с медведем.