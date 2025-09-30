Трамп нарушил обещание и использовал выражение "бумажный тигр"

Фото: 123RF/tennesseewitney

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр", передает РИА Новости.

Как отметил американский лидер, он разочарован во Владимире Путине. Также он думал, что президент России покончит с конфликтом на Украине за неделю.

"И я сказал ему: "Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?" – сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

Ранее глава Белого дома назвал Россию "бумажным тигром", комментируя боевые действия на Украине, которые он посчитал "бесцельными". Трамп также подчеркнул, что Киеву надо действовать.

При этом Трамп указал, что украинская сторона при поддержке Евросоюза сможет бороться и вернуть территорию государства в ее первоначальном виде. Позже он пообещал больше не использовать выражение "бумажный тигр".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что страна не является "бумажным тигром". По его мнению, РФ больше ассоциируется с медведем.