Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что больше не будет использовать фразу "бумажный тигр". Его слова передает РИА Новости.

Глава Штатов ранее назвал так Россию, комментируя боевые действия на Украине, которые он посчитал "бесцельными". Трамп также подчеркнул, что Киеву надо действовать.

Глава Белого дома указал, что украинская сторона при поддержке Евросоюза сможет бороться и вернуть территорию государства в ее первоначальном виде. Свое мнение президент США объяснил пониманием военной и экономической ситуации в России и на Украине.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что страна не является "бумажным тигром". По его мнению, РФ больше ассоциируется с медведем. Он также отметил, что глава Белого дома проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

При этом Владимир Путин высоко ценит старания Трампа. Представитель Кремля также указал, что американский лидер не может не видеть открытость президента РФ к процессу урегулирования украинского конфликта.