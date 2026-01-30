Израиль объявил, что с 1 февраля откроет КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом

Фото: 123RF.com/valedol

На границе сектора Газа с Египтом откроется контрольно-пропускной пункт "Рафах" 1 февраля, объявило управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Отмечается, что КПП будет открыт в соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием политического руководства Израиля. При этом "Рафах" будет работать в обоих направлениях исключительно для ограниченного перемещения людей.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал устав "Совета мира" по Газе. Церемония прошла в швейцарском Давосе. Американский лидер уточнил, что он будет председателем организации. По его мнению, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда либо учрежденных.

В числе стран, подписавших устав, – Белоруссия, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт. Общее число соучредителей достигло 26.

