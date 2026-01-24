Форма поиска по сайту

24 января, 05:27

Политика

Мелони попросила Трампа пересмотреть формат "Совета мира"

Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента США Дональда Трампа "пересмотреть конфигурацию" сформированного им в рамках плана по урегулированию в секторе Газа "Совета мира". Об этом политик заявила во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По словам Мелони, нынешний формат инициативы Трампа создает для Италии проблему, так как не соответствует конституционным нормам страны. При этом она подчеркнула, что Рим в целом открыт к плану американского лидера по урегулированию конфликта в Газе.

Ранее Трамп подписал устав "Совета мира" по Газе. Документ также подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

По мнению американского лидера, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда либо учрежденных. Он добавил, что будет председателем этой организации.

