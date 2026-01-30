Взрослую тигрицу отловили у поселка в Хабаровском крае

Фото: MAX/"Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края"

В Хабаровском крае изловили 6-летнию тигрицу, приближавшуюся к поселку Делми. Об этом сообщило управление лесного хозяйства региона.

Специалисты осмотрели животное и не обнаружили видимых травм. В скором времени будет подготовлено полное ветеринарное обследование о состоянии здоровья хищницы. Дальнейшей судьбой тигрицы распорядится Росприроднадзор.

За первые 12 дней января текущего года специалисты регионального ведомства получали сигналы о случайных выходах диких животных 29 раз. Россия насчитывает около 750 амурских тигров после зимней переписи 2021–2022 годов.

Этот вид, занесенный в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ, за последние годы увеличил свою популяцию примерно на 150 особей. В дикой природе эти редкие хищники обитают только на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее сотрудники полиции в Приморье поймали краснокнижную рысь, которая напала на собаку в частном секторе. Прибыв на место, работники накрыли животное одеялом, чтобы избежать травм и обеспечить спокойный контакт с человеком, после чего поймали. Затем рысь передали в реабилитационный центр.