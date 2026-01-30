Москвичи могут увидеть "ложное Солнце" и "зимнюю радугу" в выходные

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Жители Москвы смогут увидеть "ложное Солнце" или "зимнюю радугу" утром в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что оптические явления можно будет наблюдать в утренние часы из-за того, что в предстоящие дни предполагается ясная солнечная погода.

"И в субботу, и в воскресенье потом увеличится облачность. Наиболее вероятно, это завтрашний день (31 января. – Прим. ред.) в утренние часы, во время восхода солнца это обычно бывает, наблюдаются такие явления", – отметила специалист.

Кроме того, она добавила, что морозные туманы могут стать причиной различных оптических явлений, таких как "солнечные столбы" или "зимняя радуга". Они обращаются из-за преломления света в разных кристаллах льда, формируемых в морозном воздухе.

Ранее синоптик также рассказала, что в преддверии аномальных морозов над Подмосковьем могут взойти "три Солнца". При этом оптическом явлении на небе при восходе или закате появляются дополнительные солнечные диски. В некоторых случаях можно наблюдать два или даже три таких "Солнца".

