30 января, 16:14

Наука
Ученый Демянчук: купол начал расти на вулкане Молодой Шивелуч на Камчатке

Ученый рассказал о росте купола на вулкане Молодой Шивелуч на Камчатке

Фото: телеграм-канал "ИВиС ДВО РАН"/Юрий Демянчук

Купол вулкана Молодой Шивелуч начал расти на Камчатке, рассказал руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

Молодой Шивелуч был разрушен во время мегаизвержения в 2023 году.

"Активность начала повышаться с начала января, и последние дней 10 почти каждый день происходят пепловые выбросы", – приводит слова ученого РИА Новости.

По его словам, купол будет разрушаться и снова расти, так как это цикличный процесс.

Ранее вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 110 километров к западу от вулкана. В связи с активностью вулкана в регионе объявлен оранжевый код авиационной опасности.

До этого Шивелуч выбросил столб пепла более чем на 5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 километров на восток – северо-восток от вулкана.

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на Камчатке

