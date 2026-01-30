Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 15:44

Шоу-бизнес

Рэпер T. I. отменил запланированные концерты в России в феврале

Фото: Getty Images/Phillip Faraone

Американский рэпер T. I. отменил предстоящие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из телеграм-канала организаторов концерта Say Agency.

"Привет всем моим друзьям и фанатам в России. Как бы сильно я ни хотел приехать, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от меня", – отметил рэпер.

Выступления должны были состояться 6 февраля в Москве на площадке МТС Live Холл, а также 8 февраля в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Организаторы также уточнили, что ранее анонсированные концерты других зарубежных исполнителей, в том числе French Montana и K.Maro, состоятся согласно графику.

Весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске выступит американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.). В столице артист проведет два концерта – 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене". Затем музыкант отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта. Завершится тур 14 марта на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика