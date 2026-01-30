Рэпер T. I. отменил запланированные концерты в России в феврале

Фото: Getty Images/Phillip Faraone

Американский рэпер T. I. отменил предстоящие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из телеграм-канала организаторов концерта Say Agency.

"Привет всем моим друзьям и фанатам в России. Как бы сильно я ни хотел приехать, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от меня", – отметил рэпер.

Выступления должны были состояться 6 февраля в Москве на площадке МТС Live Холл, а также 8 февраля в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Организаторы также уточнили, что ранее анонсированные концерты других зарубежных исполнителей, в том числе French Montana и K.Maro, состоятся согласно графику.

Весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске выступит американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.). В столице артист проведет два концерта – 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене". Затем музыкант отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта. Завершится тур 14 марта на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.