Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве

Фото: ТАСС/EP/Evan Agostini

Американский рэпер French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) выступит в Москве 23 апреля 2026 года. Концерт запланирован на площадке VK Stadium, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Say Agency.

Музыкант стал известен аудитории после хитов Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well. Кроме того, он был номинирован на Grammy и Billboard Music Awards.

С августа этого года артист помолвлен с принцессой Дубая Махрой Аль-Мактум, поэтому организаторы не исключили возможность ее приезда вместе с ним.

Кроме того, в феврале следующего года в России впервые выступит рэпер T. I. (настоящее имя – Клиффорд Джозеф Харрис – младший. – Прим. ред.). Московский концерт пройдет на площадке "ВТБ Арена" 6 февраля, а петербургский – во дворце спорта "Юбилейный" 8-го числа. Стоимость билетов начинается от 4–4,5 тысячи рублей.