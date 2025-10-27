Форма поиска по сайту

27 октября, 12:47

Шоу-бизнес
Bloomberg: BTS выпустят новый альбом и вернутся на сцену в 2026 году

BTS выпустят новый альбом и вернутся на сцену в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/KIM HEE-CHUL

Популярная южнокорейская музыкальная группа BTS выпустит новый альбом в конце марта 2026 года и вернется на сцену после длительного перерыва. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что новый альбом станет первым полноформатным релизом группы с 2019 года. Тогда участникам пришлось сделать перерыв для прохождения воинской службы.

В лейбле Big Hit Music отметили, что детали предстоящего тура пока находятся на стадии обсуждения, однако есть информация, что BTS активно работали над альбомом в течение последних месяцев.

Ранее стало известно, что южнокорейская группа DKB выступит на "Фандом Фесте ВКонтакте", который пройдет в Москве 22 и 23 ноября.

Посетители смогут также увидеть презентацию фильма "Умри, моя любовь" с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях и российскую премьеру аниме "Стометровка". Кроме того, на мероприятии пройдет конкурс косплея персонажей из комиксов, видеоигр и кино.

