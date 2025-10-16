Форма поиска по сайту

16 октября, 18:47

Шоу-бизнес

Группа "Тату" впервые за 15 лет даст концерт в Москве

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Александр Саверкин

Группа "Тату" впервые после завершения концертной деятельности устроит большое выступление в Москве. Информация о грядущем музыкальном шоу представлена в сервисе "Яндекс. Афиша".

По информации из Сети, солистки коллектива Юлия Волкова и Елена Катина споют на концертной площадке Tau 24 октября.

Билеты на танцпол стоят 5,5 тысячи рублей. За доступ в фан-зону придется заплатить 7 тысяч рублей. Цены на места на третьем этаже варьируются от 12 до 20 тысяч рублей, а VIP-зона обойдется гостям в сумму от 23 до 40 тысяч рублей. Кроме того, организаторы предлагают комплекты билетов общей стоимостью 320 тысяч рублей.

В 2011 года "Тату" официально распалась, но в 2022-м Волкова и Катина выступили в Минске в рамках фестиваля Ovion.

В 2025 году Волкова опубликовала в соцсети совместный кадр с Катиной. В подписи она объявила, что они снова идут одной дорогой, "уверенно и только вперед". Запись расценили как намек на творческое воссоединение.

