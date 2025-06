Группа "Тату" воссоединилась

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова намекнула на воссоединение группы "Тату". Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Артистка разместила совместное фото с бывшей участницей группы Еленой Катиной и выложила кавер "Тату" на трек группы The Smiths How Soon is Now?

"Путь длиною в жизнь… И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед", – написала певица.

Певец Сергей Лазарев отреагировал на пост Волковой и написал в комментариях, что "давно пора".

В сентябре 2022 года "Тату" дала концерт в Минске после 9 лет перерыва. Они исполнили All The Things She Said, "Не верь, не бойся, не проси" и "Нас не догонят".

Ранее продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии проекта "ВИА Гра", опубликовав анонс последней песни группы – Galileo. Он поблагодарил тех, кто в течение 25 лет работал над этим проектом, а также пожелал всем мира и благополучия. В "золотой состав" группы вошли Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова.