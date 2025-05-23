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Продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии проекта "ВИА Гра", опубликовав анонс последней песни Galileo группы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог продюсера.

Меладзе поблагодарил всех, кто в течение 25 лет работал над этим проектом, а также пожелал всем мира и благополучия.

"Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории – это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы", – написал продюсер.

Бывшая жена Меладзе Вера Брежнева прокомментировала пост со словами: "Благодарю за все!" Другая солистка группы Ульяна Синецкая сравнила коллектив с семьей и поблагодарила Меладзе за сотрудничество.

"Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет", – сказала артистка.

В "золотой состав" группы вошли Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова.

Ранее сообщалось, что участники британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отказались от целого ряда выступлений в европейских странах в течение 2025 года. Причиной, по данным СМИ, стали "проблемы с концертами и поездками, а также существующие обязательства". Однако музыканты все еще надеются выступить в Великобритании и прочих странах в 2026 году.