Группа "Ленинград" подпишет письмо о соблюдении законов на концертах в Новосибирске

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Участники группы "Ленинград", концерт которой активисты требовали запретить в Новосибирске, перед выступлением подпишут гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ во время своих выступлений в регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства Новосибирской области.

На концерте установили возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована проверка оригиналов паспортов.

В пресс-службе отметили, что предложения запретить этот концерт поступали в министерство культуры, министерство физической культуры и спорта региона. При этом исполнительные органы Новосибирской области не являются организаторами этого концерта, подчеркнули региональные власти.

Кроме того, активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратились к губернатору региона, мэру города и директору концертной площадки "Арена" с требованием запретить выступления коллектива.

Группа "Ленинград" выступит в Новосибирске с новым шоу "Шнуров с вами!" 29, 30 и 31 мая.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявлял, что совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) плохо проработан. По мнению эксперта, лидер группы Сергей Шнуров хотел привлечь молодую аудиторию. Однако он считает, что песни сделаны на скорую руку.