Шнуров заявил, что Инстасамка пока не будет постоянной солисткой группы "Ленинград"

Фото: телеграм-канал INSTASAMKA

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, также известная как Инстасамка, не стала постоянной солисткой группы "Ленинград". Об этом рассказал солист группы Сергей Шнуров.

По его словам, сейчас взаимодействие Инстасамки с музыкальным коллективом ограничилось совместным альбомом.

"В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой "Ленинграда". Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом", – приводит слова Шнурова ТАСС.

Он также добавил, что работа над альбомом проходила "игриво и легко", однако они не думали о продолжении совместного творчества.

Как рассказал Шнуров, трек "За деньги нет" из нового альбома был написан им еще весной. Тогда он и задумался о том, чтобы записать эту песню совместно с Инстасамкой.

"Даша – артист яркий, экспериментальный и смелый, так мне казалось еще до знакомства, и после встречи все мои ожидания оправдались", – отметил Шнуров.

Ранее сообщалось, что Инстасамка стала новой солисткой группы "Ленинград". Альбом, который должен выйти 8 ноября, станет первым у группы за последние 6 лет. Ожидается, что в него войдут шесть треков.

Между тем бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс высказала мнение, что Шнурову работа с Инстасамкой важнее, чем самой исполнительнице. Рэпершу она назвала отличным медиаактивом, который двигается сквозь любые сложности и трудности шоу-бизнеса.