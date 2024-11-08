08 ноября, 15:47Шоу-бизнес
Шнуров заявил, что Инстасамка пока не будет постоянной солисткой группы "Ленинград"
Фото: телеграм-канал INSTASAMKA
Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, также известная как Инстасамка, не стала постоянной солисткой группы "Ленинград". Об этом рассказал солист группы Сергей Шнуров.
По его словам, сейчас взаимодействие Инстасамки с музыкальным коллективом ограничилось совместным альбомом.
"В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой "Ленинграда". Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом", – приводит слова Шнурова ТАСС.
Он также добавил, что работа над альбомом проходила "игриво и легко", однако они не думали о продолжении совместного творчества.
Как рассказал Шнуров, трек "За деньги нет" из нового альбома был написан им еще весной. Тогда он и задумался о том, чтобы записать эту песню совместно с Инстасамкой.
"Даша – артист яркий, экспериментальный и смелый, так мне казалось еще до знакомства, и после встречи все мои ожидания оправдались", – отметил Шнуров.
Ранее сообщалось, что Инстасамка стала новой солисткой группы "Ленинград". Альбом, который должен выйти 8 ноября, станет первым у группы за последние 6 лет. Ожидается, что в него войдут шесть треков.
Между тем бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс высказала мнение, что Шнурову работа с Инстасамкой важнее, чем самой исполнительнице. Рэпершу она назвала отличным медиаактивом, который двигается сквозь любые сложности и трудности шоу-бизнеса.