Продюсер Пригожин назвал креативным выбор Инстасамки стать солисткой "Ленинграда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает креативным решение группы "Ленинград" взять в качестве новой солистки рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.), передает "Лента.ру".

Пригожин считает, что группа могла сделать данный выбор за счет того, что Сергей Шнуров, главный солист, очень талантливый и эпатажный человек, что позволяет ему встать в дуэт с кем угодно.

"Он гениально продает то, что он упаковывает в музыкальном смысле этого слова. Людям это нравится, они это покупают, они этим пользуются", – отметил продюсер.

Однако сам Пригожин не может предположить, что "Ленинград" ждет с новой солисткой. По его словам, прогнозы необычные из-за того разнообразия музыки, которое есть у потребителя.

"Сегодня те люди, которые случайно оказались в отрасли, будучи блогерами, которые назвали себя артистами, обозначили певцами, певицами, абсолютно девальвировали в принципе саму основу музыкальных знаний, музыкального образования, музыкального какого-то правильного единства", – добавил он.

Пригожин считает, что из-за отсутствия логически выстроенного формата слушатели могут получить не полноценный альбом, а набор "хайповых событий".

Ранее гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гогучкин рассказал о ведущихся переговорах по поводу сотрудничества Инстасамки с группой. Информацию подтвердил директор певицы. Согласно официальному сообщению от "Ленинграда", Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.

Таким образом, Шнуров выпустит первый за 6 лет альбом.