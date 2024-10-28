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28 октября, 18:16

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Экс-солистка "Ленинграда" Вокс заявила, что Инстасамке не нужен Шнуров

Бывшая солистка "Ленинграда" отреагировала на новую участницу группы в лице Инстасамки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alisavox

Сергею Шнурову работа с Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) важнее, чем самой исполнительнице. Такое мнение высказала бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс в беседе с "Газетой.ру".

"Конечно, любой человек, который не в бункере и не живет в танке, слышал песни Инстасамки, кто-то против своей воли, кто-то добровольно", – уточнила она.

Саму певицу Вокс назвала отличным медиаактивом, который двигается сквозь любые сложности и трудности шоу-бизнеса. Она отметила и хорошую команду, которая работает над проектом исполнительницы.

Ранее стало известно, что Инстасамка станет новой солисткой "Ленинграда", а сам Шнуров решил вернуться к музыке и выпустить новый альбом спустя шесть лет. Певица уже анонсировала совместный релиз с группой, который выйдет 8 ноября.

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