Давка произошла на встрече поклонников с Инстасамкой в столичном ТЦ

Фото: телеграм-канал INSTASAMKA

Давка произошла на презентации линейки одежды рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) в магазине торгово-развлекательного центра "Павелецкая Плаза". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В павильоне едва хватило места для всех желающих, и тогда певица сама встала за кассу, чтобы представить коллекцию, созданную совместно с брендом магазина.

Фанатам рэперши обещали подарки за покупки, общение со звездой, и желающих собралось так много, что мероприятие пришлось завершить раньше запланированного. Инстасамка поспешно покинула помещение, а толпа, выразив недовольство, разошлась, но оставила после себя заметный беспорядок на полках и в зале.

Бренд позже принес свои извинения за закрытие магазина из-за давки и большой толпы и выразил надежду на понимание со стороны пришедших поклонников Инстасамки.

Между тем группа "Ленинград" сообщила, что Инстасамка будет новой солисткой. Лидер коллектива Сергей Шнуров планирует выпустить новый альбом впервые за шесть лет. Утверждалось, что Инстасамка и Шнуров уже обсудили детали сотрудничества и записали демоверсию.

Совместный релиз запланирован на 8 ноября.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал креативным решение группы взять в качестве новой солистки Инстасамку. Он считает, что "Ленинград" смог сделать выбор за счет того, что Шнуров "очень талантливый и эпатажный человек". Это, по мнению Пригожина, позволяет артисту работать в дуэте с кем угодно.

Пока продюсер не может предположить, что ждет коллектив с новой солисткой. С его слов, прогнозы необычные из-за разнообразия музыки у потребителя.