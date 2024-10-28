Инстасамка анонсировала релиз с группой "Ленинград" 8 ноября

Фото: телеграм-канал INSTASAMKA

Исполнительница Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) анонсировала совместный релиз с музыкальной группой "Ленинград" 8 ноября. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, приложив видео с фрагментом нового клипа.

Ранее коллектив подтвердил, что Инстасамка будет новой солисткой в группе. Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров планирует выпустить новый альбом впервые за шесть лет. Утверждалось, что Инстасамка и Шнуров уже обсудили детали сотрудничества и записали демоверсию.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал креативным решение группы взять в качестве новой солистки Инстасамку. Он считает, что "Ленинград" смог сделать выбор за счет того, что Шнуров "очень талантливый и эпатажный человек". Это, по мнению Пригожина, позволяет артисту работать в дуэте с кем угодно.

Пока продюсер не может предположить, что ждет коллектив с новой солисткой. С его слов, прогнозы необычные из-за разнообразия музыки у потребителя.