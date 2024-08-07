Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Инстасамка очень приятная в общении и неглупая девушка, рассказал заслуженный артист России Евгений Маргулис в программе "Историс – Откройте, Давид!".

Российская исполнительница Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) не раз оказывалась в центре скандалов, в том числе из-за конфликтов с коллегами и персоналом, а также провокационных выступлений и нецензурных текстов.



Евгений Маргулис музыкант, заслуженный артист России Да, музыка зверская – то есть я сидел, выпучив глаза. Это не мое. Но общение мне с ней понравилось. То есть она весьма неглупая.

По его мнению, на своем скандальном творчестве она просто зарабатывает деньги.

"Это новое поколение, которое все мерит на достаток. Мы начинали – мы о деньгах не думали", – отметил музыкант.

Новый выпуск "Историс. Откройте, Давид!" смотрите здесь.

Ранее певица Виктория Макарская назвала популярного рэп-исполнителя Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) дьяволом. При этом она уверена, что скоро пик популярности певицы Ольги Бузовой, тиктокерши Инстасамки и Моргенштерна пройдет.