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07 августа, 15:21

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Евгений Маргулис: Инстасамка – милейшая в общении девушка

Евгений Маргулис рассказал о своем отношении к Инстасамке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Инстасамка очень приятная в общении и неглупая девушка, рассказал заслуженный артист России Евгений Маргулис в программе "Историс – Откройте, Давид!".

Российская исполнительница Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) не раз оказывалась в центре скандалов, в том числе из-за конфликтов с коллегами и персоналом, а также провокационных выступлений и нецензурных текстов.

Да, музыка зверская – то есть я сидел, выпучив глаза. Это не мое. Но общение мне с ней понравилось. То есть она весьма неглупая.
Евгений Маргулис
музыкант, заслуженный артист России

По его мнению, на своем скандальном творчестве она просто зарабатывает деньги.

"Это новое поколение, которое все мерит на достаток. Мы начинали – мы о деньгах не думали", – отметил музыкант.

Новый выпуск "Историс. Откройте, Давид!" смотрите здесь.

Ранее певица Виктория Макарская назвала популярного рэп-исполнителя Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) дьяволом. При этом она уверена, что скоро пик популярности певицы Ольги Бузовой, тиктокерши Инстасамки и Моргенштерна пройдет.

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