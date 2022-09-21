Певица Макарская назвала Моргенштерна дьяволом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Певица Виктория Макарская назвала популярного рэп-исполнителя Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) дьяволом. Об этом она заявила в эфире программы "Историс. Откройте, Давид!" на телеканале Москва 24.

По мнению артистки, нынешнее положение дел на российской эстраде можно охарактеризовать как период "фантастической грязи", который отличается особой жестокостью.

"Люди, которые выбрали эту фантастическую грязь, это даже уже не грязь, уже все наизнанку показали, а дальше что? Мы начнем заживо с людей кожу сдирать? Какой следующий этап у них будет сатанизма открытого? Меня это очень печалит, потому что это лезет из всех щелей, и ты пытаешься тряпкой заткнуть эти дырки, сквозь тряпки это все проходит, дырки становятся больше. Ребенок твой приходит и спрашивает: "Что такое Моргенштерн?" А я объясняю, что это одно из имен дьявола", – рассказала она.



Однако Макарская уверена, что скоро пик популярности певицы Ольги Бузовой, тиктокерши Инстасамки и рэпера Моргенштерна пройдет.

"У каждого человека и явления есть свое время. Время всех этих персонажей уходит, и приходит наше", – сказала певица.

Макарская также прокомментировала период затишья в своей карьере. Она рассказала, что никогда не оставляла своих зрителей и не отказывалась от народной любви. По ее словам, она сбежала от "тисков, которые неразрывно связаны с жизнью в шоу-бизнесе".

Новый выпуск "Историс. Откройте, Давид!" смотрите здесь.

Ранее народный артист России Николай Басков заявил о готовности создать Российскую музыкальную ассоциацию для объединения выступающих против отмены русской культуры. Народная артистка РФ Надежда Бабкина отметила, что должность руководителя ассоциации предложена Баскову, протокол о создании объединения подписан, в ближайшее время будет подготовлен устав и определена структура организации.

В свою очередь, певица Лариса Долина подчеркнула необходимость развивать исполнение музыкальных произведений на русском языке.