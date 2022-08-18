Музыкальный критик назвал сильнейшую вокалистку России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певица и народная артистка РФ Лариса Долина является сильнейшей вокалисткой. Об этом сообщает News.ru.

"Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнение гимна. – Прим. ред.) очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений", – сказал он.

Ранее народный артист России Николай Басков заявил о готовности создать Российскую музыкальную ассоциацию для объединения выступающих против отмены русской культуры. Народная артистка РФ Надежда Бабкина отметила, что должность руководителя ассоциации предложена Баскову, протокол о создании объединения подписан, в ближайшее время будет подготовлен устав и определена структура организации.

В свою очередь, Лариса Долина подчеркнула необходимость развивать исполнение музыкальных произведений на русском языке.