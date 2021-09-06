Instagram Ларисы Долиной взломали и продали за 600 долларов

Instagram-аккаунт Ларисы Долиной продали за 600 долларов. Страницу c голубой галочкой взломали – сомнительное предложение появилось в сторис. Теперь аккаунт недоступен. Однако Долина нашла способ обратиться к подписчикам.

Ролик появился в Instagram Николая Баскова. Он протянул звезде руку помощи, разместив пост, который сопроводил гневным смайликом и словами: "Что за люди".

Кто именно купил страничку Долиной, точно неизвестно. Но чуть позже в сторис появилась просьба подписаться на закрытую турецкую страницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.