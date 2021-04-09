Лариса Долина раскритиковала блогершу Валю Карнавал

Фото: youtube.com/Gazgolder
Певица Лариса Долина подвергла критике блогершу Валю Карнавал на YouTube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина.
Артистку возмутила одна из песен, которая прозвучала в шоу. Кроме того, негативно высказываясь о композиции, она отметила, что Карнавал поет мимо нот.
"Можно, правда, я уйду? Мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все: вот, разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в одну ноту", – сказала Долина.
Блогерша в ответ заявила, что не называла себя звездой. По ее словам, это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга.
Тогда Лариса Долина снова отметила, что тиктокерша не попала ни в одну ноту, исполняя песню.
"Вы можете это еще шесть раз сказать", – парировала Карнавал.
Ранее пресс-секретарь певицы Manizha Майя Серикова прокомментировала заявление депутата Госдумы Елены Драпеко, которая раскритиковала выдвижение артистки на музыкальный конкурс "Евровидение".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: