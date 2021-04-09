Лариса Долина раскритиковала блогершу Валю Карнавал

Фото: youtube.com/Gazgolder

Певица Лариса Долина подвергла критике блогершу Валю Карнавал на YouTube-шоу "Музыкалити" у Максима Галкина.

Артистку возмутила одна из песен, которая прозвучала в шоу. Кроме того, негативно высказываясь о композиции, она отметила, что Карнавал поет мимо нот.

"Можно, правда, я уйду? Мне неинтересно и неприятно. Это для меня просто паноптикум все: вот, разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в одну ноту", – сказала Долина.

Блогерша в ответ заявила, что не называла себя звездой. По ее словам, это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга.

Тогда Лариса Долина снова отметила, что тиктокерша не попала ни в одну ноту, исполняя песню.



"Вы можете это еще шесть раз сказать", – парировала Карнавал.

Ранее пресс-секретарь певицы Manizha Майя Серикова прокомментировала заявление депутата Госдумы Елены Драпеко, которая раскритиковала выдвижение артистки на музыкальный конкурс "Евровидение".