В альбом группы "Ленинград" и Инстасамки "Бумеры и зумеры" войдут шесть треков

Фото: vk.com/Ленинград

Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", сообщается в телеграм-канале певицы.

В альбом, релиз которого ожидается 8 ноября, войдут шесть композиций: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок".

Ранее Инстасамка стала новой солисткой группы "Ленинград". Альбом, который должен выйти 8 ноября, станет первым у группы за последние 6 лет.

Между тем бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс высказала мнение, что Сергею Шнурову (лидеру группы "Ленинград") работа с Инстасамкой важнее, чем самой исполнительнице. Рэпершу Вокс назвала отличным медиаактивом, который двигается сквозь любые сложности и трудности шоу-бизнеса. Она отметила и хорошую команду, которая работает над проектом исполнительницы.