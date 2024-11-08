Продюсер Бабичев: совместный альбом "Ленинграда" и Инстасамки плохо проработан

Фото: vk.com/"Ленинград"

Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) плохо проработан. Об этом News.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

По мнению эксперта, лидер группы Сергей Шнуров хотел привлечь молодую аудиторию. Однако песни, считает он, сделаны на скорую руку.

Бабичев отметил, что "Ленинграду" нужна была встряска, из-за чего Шнуров обратился к популярной у молодежи исполнительнице. Однако музыканту не следовало тянуться к стилю Инстасамки, а, наоборот, научить ее новому, уточнил продюсер и назвал самой удачной песней нового альбома композицию "Рок", так как в ней используются живые инструменты.

"Форматный со всех точек зрения трек, который не будут крутить на радио из-за нецензурной лексики, – это "За деньги нет". Это такой мужской ответ на композицию Инстасамки. Мужской взгляд на те вещи, которые были задекламированы Инстасамкой в ее знаменитом бэнгере", – подчеркнул критик.

Идея противопоставить бумеров и зумеров Бабичеву показалась интересной. Но он не уверен, удастся ли сделать такой проект коммерчески выгодным. Кроме того, напомнил он, до выхода альбома появилась возможность их совместного корпоратива за 60 миллионов рублей.

"Но мне, откровенно говоря, жалко тех людей, которые заплатят такие деньги за вот такое. Кроме некоторых светлых моментов, уху зацепиться особо не за что", – резюмировал собеседник издания.

Совместный альбом "Ленинграда" и Инстасамки под названием "Бумеры и зумеры" появился на стриминговых площадках 8 ноября. В него вошло шесть песен: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай лав ю", "Русские, вперед" и "Рок".

При этом Инстасамка не стала постоянной солисткой "Ленинграда", уточнял ранее Шнуров. С его слов, взаимодействие певицы и группы сейчас ограничилось совместным альбомом. Он подчеркнул, что работа проходила "игриво и легко", однако они не думали о продолжении общего творчества.