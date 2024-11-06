Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на концертах 8 и 14 ноября

Фото: vk.com/Группа UMA2RMAN / U2N

В честь своего 20-летия группа Uma2rman выступит вместе с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве, а также представит первую песню из нового трибьют-альбома, сообщила пресс-служба коллектива.

"Это была моя мечта – сыграть наши песни в масштабном звучании. Мы с музыкантами долго искали оркестр, который звучит мощно и одновременно подвижно – и мы его нашли!" – цитирует РИА Новости лидера группы Владимира Кристовского.

Слушателей встретит группа, в которую входит 7 человек, а также струнно-духовой оркестр из 45 участников. На концертах Uma2rman представит 20 песен, выпущенных в течение 20 лет существования коллектива, с симфоническим дополнением.

Между тем стало известно, что совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Инстасамки выйдет под названием "Бумеры и зумеры". В альбом, релиз которого ожидается 8 ноября, войдут шесть композиций: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок". Об этом Инстасамка сообщила в своих социальных сетях.