The Washington Post: группа The Cure выпустила новый альбом впервые за 16 лет

Фото: ТАСС/ЕРА/MATIAS MARTIN CAMPAYA

Британская рок-группа The Cure презентовала новый альбом впервые за 16 лет. Он получил название Songs of a Lost World, пишет "Газета.ру" со ссылкой на статью The Washington Post.

"Произведение готического величия, которое вглядывается в экзистенциальную пустоту и размышляет о конце не только группы, но и всего", – говорится в публикации.

Это лучший альбом музыкального коллектива со времен выхода Disintegration, отмечается в статье. В нем присутствует и лирика, и барочное мастерство, утверждает автор. Фронтменом группы по-прежнему является Роберт Смит, он и стал автором композиций в новом сборнике.

"Смиту требуется почти три минуты, чтобы задать тон альбому первой строкой: "Это конец каждой песни, которую мы поем", – сказано в материале.

Ранее СМИ писали, что в новый альбом группы включат все неизданные композиции. Также группа, чей последний альбом вышел в 2008 году, планирует выпустить еще два виниловых диска с концертными записями. Все средства с продаж пластинок пойдут на благотворительность.