06 сентября, 06:02Культура
Рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого с 2017 года студийного альбома
Фото: AP/Invision/Jordan Strauss
Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины фронтмена группы Честера Беннингтона в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Linkin Park в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
"Спасибо, что настроились на волну. Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября", – указано в сообщении.
В новый альбом войдут 11 песен.
Вокалист группы Беннингтон покончил с собой в 2017 году. Певца обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У музыканта остались шестеро детей.
Впоследствии Linkin Park выпустила новый клип на ранее неизданную песню Lost, на которой звучит голос покойного вокалиста. Композиция должна была выйти в альбоме Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году.