Рок-группа Linkin Park выпустила клип на неизданную песню

Видео: YouTube.com/Linkin Park

Рок-группа Linkin Park выпустила новый клип на ранее неизданную песню Lost, на которой звучит голос покойного вокалиста Честера Беннингтона.

Клип смонтирован в стиле анимэ с помощью нейросети Kaiber, которая создает видео из загруженных пользователем роликов. Поклонники группы смогут увидеть кадры со старых концертов с участием Честера Беннингтона.

Композиция Lost должна была выйти в альбоме Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году. В музыкальный сборник вошли такие хиты как Breaking The Habit, Numb, Somewhere I Belong и песня Session, которая была номинирована на "Грэмми" как "Лучшее инструментальное рок-исполнение".

Вокалист группы Честер Беннингтон покончил с собой в 2017 году. Певца обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У музыканта остались шестеро детей.

Ранее сообщалось, что рок-группа Limp Bizkit выпустила клип с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Джо Байденом, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином. Ролик выполнен с использованием технологии дипфейка.

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