The Times: группа Rolling Stones отказалась от европейского турне в 2025 году

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Участники британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отказались от целого ряда выступлений в европейских странах в течение 2025 года, сообщила газета The Times.

Журналисты выяснили, что музыканты изучали различные варианты, которые поступали от конкурирующих организаторов тура. Среди прочего не исключались выступления в Париже, Барселоне и Риме. Группа также могла дать четыре концерта на лондонском стадионе Tottenham Hotspur, посетить который могут 60 тысяч человек. Однако в конечном итоге все предложения были отвергнуты.

Причиной, по которой не состоялись выступления группы, сохраняющей за собой роль одной из самых популярных в мире спустя более 60 лет после создания, стали "проблемы с концертами и поездками, а также существующие обязательства", уточнили авторы газеты. Однако, отметили журналисты, музыканты все еще надеются выступить в Великобритании и прочих странах в 2026 году.

Их последние концерты в стране проводились в 2002 году. Выступления состоялись спустя год после смерти барабанщика Чарли Уоттса в возрасте 80 лет.

В 2024 году группа дала 19 концертов в США и один раз выступила в Канаде в рамках тура Hackney Diamonds, который был организован в поддержку одноименного альбома. Пластинка стала 24-й работой группы, выпущенной в Великобритании, и 26-й из тех, что вышли в США. В ходе турне по Северной Америке, которое позволило музыкантам заработать 235 миллионов долларов, было продано свыше 880 тысяч билетов.

Тем временем мировой тур американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории. По информации компании – продюсера исполнительницы Taylor Swift Touring, учитывая последнее, 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.

