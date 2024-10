Financial Times: Pink Floyd продаст Sony Music права на музыку за 400 миллионов долларов

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Британская рок-группа Pink Floyd достигла соглашения с лейблом Sony Music о продаже прав на свой музыкальный каталог почти за 400 миллионов долларов. В перечень песен вошли хиты Wish You Were Here и Money. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По условиям сделки Sony Music сможет продавать сувенирную продукцию с символикой группы, а также снимать фильмы и сериалы про Pink Floyd. Продажа прав стала результатом многолетних ссор и разногласий между участниками группы по поводу ее наследия.

В 2022 году потенциальная сделка привлекла внимание компаний Hipgnosis, Warner Music и BMG. Однако ни один из лейблов не смог урегулировать споры музыкантов по поводу структуры налогообложения.

Издание отметило, что Sony Music и Дэвид Гилмор, участник группы, отказались от комментариев. Связаться с Роджером Уотерсом, который находился в ссоре с Гилмором более 40 лет, не удалось.

Ранее YouTube заблокировал клипы и песни Адель, Боба Дилана и Green Day в США из-за конфликта с организацией по защите авторских прав исполнителей SESAC. Представитель YouTube заявил, что стороны провели переговоры, но не смогли прийти к соглашению. Теперь блокировки могут затронуть и других владельцев авторских прав.