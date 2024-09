Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России

Фото: ТАСС/EPA/Andre Borges

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность.

"У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно", – приводит РИА Новости слова музыканта.

По словам Уотерса, представители из РФ неоднократно приглашали его выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее организация тура – довольно хлопотное дело, поскольку команда музыканта насчитывает около 170 человек. Кроме того, предстоит перевезти большое количество оборудования.

Уотерс также сообщил, что хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже приглашал Роджера Уотерса выступить с концертом перед участниками спецоперации на Украине. По словам Медведева, российские солдаты однозначно высоко оценят такое выступление.

В феврале прошлого года Уотерс сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Владимиру Путину. Он пояснил, что изменил свое отношение к президенту РФ после прослушивания подкаста The Duran, ведущие которого рассматривают международные новости с точки зрения политического прагматизма.