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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертом перед участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам Медведева, российские солдаты однозначно высоко оценят такое выступление.

На вопрос, отделяет ли он музыкальный талант от политической позиции, зампред Совбеза ответил, что талант является не абсолютной абстрактной ценностью или же "божественным мерилом человеческих заслуг", а вполне относительным явлением, в связи с чем очевидных ответов тут быть не может.

"Выбирая между музыкальным творчеством (лидера рок-группы U2. – Прим. ред.) Боно (а я с ним когда-то встречался, в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал", – поделился Медведев.

В феврале прошлого года Роджер Уотерс сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Владимиру Путину. Он пояснил, что изменил свое отношение к президенту РФ после прослушивания подкаста The Duran, ведущие которого рассматривают международные новости с точки зрения политического прагматизма.

В ходе заседания Совета безопасности ООН, инициированном Россией, музыкант призывал к немедленному перемирию на Украине. По его словам, президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.