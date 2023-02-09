Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил о возросшем уважении к Путину

Фото: ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello

Сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с Telegraph сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Владимиру Путину.

Исполнитель признался, что сказанные ранее им слова о том, что российский лидер – гангстер, могут быть не совсем справедливыми.

Он пояснил, что изменил свое отношение к президенту РФ после прослушивания подкаста The Duran, ведущие которого рассматривают международные новости с точки зрения политического прагматизма.

"Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", – сказал музыкант.

Ранее Уотерс в ходе заседания Совета безопасности ООН, инициированном Россией, призвал к немедленному перемирию на Украине. По его словам, президенты России, Украины и США, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.



Лидер группы Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН

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