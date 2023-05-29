В Германии прошел протест против концерта лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса

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Во Франкфурте-на-Майне, около главного концертного зала города, прошел митинг против концерта сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом пишет портал Hessenschau.

На митинг собрались около 400 человек. Они почтили память жертв нацистов, выразили протест против музыканта и солидарность с Израилем, сообщили в местной полиции.

Издание сообщает, что в протесте также принял участие бургомистр города Майк Йозеф.

"Ненависть к евреям должна быть осуждена повсеместно в нашем городе", – сообщил он.

По информации СМИ, ранее немецкая полиция начала расследование против Уотерса из-за его выступления в использовавшемся им на протяжении многих лет образе диктатора c повязкой.

Правоохранители считают, что таким образом музыкант мог восхвалять нацизм и разжигать ненависть. Помимо этого, призывы в Германии об отмене концертов Уотерса звучат в последние несколько месяцев на фоне поддержки музыкантом Палестины и критики Израиля.

Ранее Роджер Уотерс сообщил, что начал испытывать возросшее уважение к Владимиру Путину. Музыкант сказал, что президент РФ руководит своей страной во благо всего народа России.

В феврале Уотерс в ходе заседания Совета безопасности ООН, инициированном Россией, призвал к немедленному перемирию на Украине. По его словам, президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.