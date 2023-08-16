В Грузии освистали группу The Killers после приглашения на сцену российского барабанщика

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В Грузии освистали американскую рок-группу The Killers во время концерта после того, как солист пригласил на сцену барабанщика из России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на местные издания.

Концерт проходил на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Во время него один из зрителей развернул плакат, в котором изъявил желание сыграть с группой в качестве барабанщика.

Солист группы Брэндон Флауэрс пригласил молодого человека на сцену и спросил, откуда он. Барабанщик ответил, что он из России. Флауэрс сказал, что для него это не проблема и спросил у других зрителей, приемлемо ли, что они сыграют вместе.

После этого вопроса зрители на стадионе начали освистывать группу, кричать ругательства и покидать арену. Несмотря на все это, группа сыграла с российским барабанщиком, а фронтмен заявил, что все люди братья, и продолжил концерт.

Позже стало известно о том, что одна из грузинских радиостанций сняла с эфира песни группы The Killers.

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