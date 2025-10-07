Экс-солистка "Тату" Лена Катина объяснила, почему была "второй ролью" в группе

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Солистка группы "Тату" Лена Катина призналась, что всегда оставалась в тени своей коллеги по сцене Юлии Волковой из-за разницы в темпераментах.

"Кто-то должен быть на вторых ролях. Я была теневой фигурой", – рассказала Катина, передает "Радио 1".

По ее словам, два ярких и эмоциональных человека, как Волкова, просто не ужились бы в одной группе. Непохожесть друг на друга помогла им нормально работать.

Катина вспоминает, что у Волковой всегда было больше поклонников, а во время интервью она могла отвечать на вопросы одна. Обеих участниц группы такое положение вещей устраивало.

В 2025 году "Тату" воссоединились и выступили в Крыму. Волкова написала в соцсети под совместным кадром с Катиной, что они снова идут одной дорогой, "уверенно и только вперед".

Ранее Катина зарегистрировала в Роспатенте собственные бренды под названиями "Лена Катина" и Lena Katina. Теперь артистка сможет выпускать под своим именем косметику, гигиенические средства, парфюмерию, нижнее белье и другие товары.

