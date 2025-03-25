Экс-солистка "Тату" Елена Катина зарегистрировала свое имя в качестве бренда

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Экс-солистка группы "Тату" Елена Катина зарегистрировала в Роспатенте собственные бренды под названиями "Лена Катина" и Lena Katina. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заявка на регистрацию товарных знаков была направлена еще в сентябре прошлого года. Теперь артистка сможет выпускать под собственным брендом косметику и гигиенические средства, парфюмерию, нижнее белье, 3D-очки, аккумуляторы для электронных сигарет, амулеты, четки, бумагу для рентгеновских снимков, малярные валики, зажимы для денег, шкуры животных, а также кожаную и латексную одежду.

Права на товарные знаки певице предоставили до 2034 года.

Ранее певец Shaman направлял заявки на регистрацию бренда "Я русский". Артист планировал производить под этим товарным знаком алкоголь, косметику, приборы для сексуальной активности и иные предметы.



Однако общественники потребовали от исполнителя отказаться от регистрации собственного бренда. Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов указал, что "не на всем можно и нужно зарабатывать".

В результате Роспатент после экспертизы товарного знака дал певцу 6 месяцев на подготовку пояснений и комментариев. После этого будет принято окончательное решение по заявкам, уточнили в ведомстве.

