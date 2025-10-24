Звезда британского телешоу Сьюзан Бойл сменила имидж и удивила поклонников

Фото: ТАСС/Zuma/Jason Moore

64-летняя звезда британского телешоу Britain’s Got Talent Сьюзан Бойл сменила имидж и удивила поклонников во время церемонии вручения премии "Гордость Британии", пишет Page Six.

Уточняется, что она покрасила волосы в светлый цвет. Звезда шоу была одета в черно-белое платье с длинными рукавами, а ее образ дополнялся жемчужным ожерельем, браслетами и черным клатчем.

Бойл ранее была домохозяйкой, проживавшей в Шотландии. Но все изменилось в 2009 году, когда она выступила на Britain’s Got Talent, поразив жюри своими вокальными данными и исполнив трек I Dreamed A Dream из "Отверженных", сообщает The Voice.

На момент прослушивания ей было уже 47 лет. Видео с ее выступлением стало одним из самых популярных прослушиваний шоу. В итоге Бойл заняла второе место, но после ее триумфа многие поверили, что необязательно быть модным или молодым, чтобы заявить о себе.

"Слава – такое странное понятие, и она никогда не была моим мотиватором. Я просто хочу петь для людей и дарить им радость, счастье, ненадолго приостанавливать реальность и развлекать", – признавалась женщина уже после шоу.

Она выпустила 8 альбомов общим тиражом 25 миллионов копий, съездила несколько раз в тур и даже вновь приняла участие в телешоу, но уже в America’s Got Talent: The Champions в США. В 2022 году у Бойл случился инсульт и в течение года ей пришлось усердно работать, чтобы восстановить речь.

Ранее американский актер Тимоти Шаламе побрился налысо и удивил этим поклонников. Некоторые фанаты решили, что имидж актеру пришлось сменить из-за съемок в фильме "Дюна: Часть третья", где он исполняет главную роль.

До этого стало известно, что актриса Анджелина Джоли сделала несколько серьезных лазерных процедур для лица и ботокс. Процедуры были сделаны, "чтобы выровнять текстуру кожи и подтянуть ее", указывал источник одного из СМИ.

