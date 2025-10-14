Фанаты заподозрили актера Брэдли Купера в пластических операциях

Брэдли Купер удивил публику очередным выходом в свет: фанаты решили, что звезда Голливуда лег под нож пластического хирурга. На какие процедуры мог пойти актер и внешность кого еще из знаменитостей сильно изменилась по разным причинам, расскажет Москва 24.

Брэдли Купер

50-летний актер представил свой новый фильм "Эта штука работает?" на кинофестивале в Нью-Йорке. Купер выступил в качестве режиссера и сыграл одну из ролей. Однако пользователей Сети больше заинтересовала внешность звезды: некоторые комментаторы предположили, что он сделал несколько пластических операций, например блефаро- и ринопластику, и даже пересадил волосы.

"Он выглядит как стремная восковая фигура"; "что Брэдли Купер сделал со своим красивым лицом?"; "он что, сделал пересадку волос?!"; "он выглядит иначе"; "раньше он был таким красивым. Это подтяжка лица, блефароплатика или ринопластика? Выглядит женственно..."; "без очков я подумал, что на первом фото Чарли Шин", – написали комментаторы.

Пластический хирург Райан Меркс в разговоре с Daily Mail предположил, что актер мог сделать подтяжку шеи или боковых зон лица. Однако его коллега Джон Диаз усомнился в том, что Купер прибегнул к помощи пластических хирургов, и заявил, что при сравнении свежих фотографий актера с более ранними снимками не заметил следов операционных вмешательств. Эксперт подчеркнул, что изменения могли быть следствием естественных процессов старения.

Факундо Арана

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/facundoaranatagle

Редкий выход в свет 53-летнего аргентинского актера тоже недавно наделал немало шума в Сети. Исполнитель роли Иво из популярного сериала "Дикий ангел" поразил фанатов изменившейся внешностью. Снимки, на которых Факундо позировал с супругой, 49-летней телеведущей Марией Сусини, распространились в Сети: на них бывший секс-символ предстал с растрепанными седыми волосами. Поклонники отметили, что актер сильно изменился, и посчитали, что он выглядит старше своего возраста.

"Что-то очень постарел"; "для 53-х выглядит не очень. Но все мы разные"; "время никого не щадит", – написали комментаторы.

Мэнди Мур

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Juan Rico

В конце сентября американская певица и актриса появилась на церемонии вручения премии Inspiration Awards 2025 в Лос-Анджелесе. 41-летняя знаменитость блистала в кожаной мини-юбке, продемонстрировав стройную фигуру. Мур также выбрала яркий макияж с акцентом на губы. Однако поклонники с трудом узнали на распространившихся в Сети снимках звезду 2000-х.

"Это не Мэнди Мур, как же так!"; "я бы никогда не узнал Мэнди, если бы вы не сказали!" – писали шокированные комментаторы.

Актриса поделилась на мероприятии, что возрастные изменения порой провоцируют неуверенность, но справиться с этим чувством ей помогает поддержка близких.

"Я, безусловно, самый строгий критик для себя. Я стараюсь относиться к себе с той же благодарностью, с какой относилась бы к любому другому человеку, которого люблю. <...> Я стараюсь напоминать себе, что я мать, жена, сестра, дочь, друг, партнер и я знаю, чего хочу, и знаю, чего не хочу", – отметила Мэнди.

Памела Андерсон

Фото: legion-media.com/IK ALDAMA

58-летняя звезда "Спасателей Малибу" даже с возрастом не меняет имидж, оставаясь длинноволосой блондинкой. Разве что несколько лет назад она отказалась от яркого макияжа в пользу естественности. Однако в конце сентября ей удалось вновь удивить фанатов: актриса появилась на одном из показов Недели моды в Париже с обновленной прической – стрижкой боб с челкой и рыжими волосами. Журналисты предположили, что Памела впервые за свою карьеру решилась на смену имиджа ради новой роли в картине "Любовь – не ответ".

По словам источника издания Vogue, новый образ Андерсон был вдохновлен шведскими кинозвездами Гуннель Линдблум и Биби Андерссон. Фанаты положительно восприняли такие изменения во внешности, а появлением на другом показе актриса и вовсе произвела фурор. Памела поделилась снимками в соцсетях, на которых предстала в черном обтягивающем платье с накладными плечами и высоким воротником. Короткие волосы актрисы были уложены небрежными локонами.

При этом русскоязычные фанаты не сразу признали американскую фотомодель.

"Людмила Гурченко?"; "одно лицо с Гурченко, как я раньше не замечала?"; "Людмила Марковна бесподобна"; "загляденье. Как живая", – писали пользователи Сети.

Продюсер Яна Рудковская тоже в своем телеграм-канале отметила внешнее сходство двух знаменитостей.

Кэмерон Диас

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Fernando Ramales

В августе 52-летняя звезда "Ангелов Чарли" тоже поразила поклонников своим внешним видом. Папарацци запечатлели актрису во время прогулки по Нью-Йорку. Знаменитость была в повседневном джинсовом костюме свободного кроя, а волосы убрала назад. Кэмерон также надела очки в золотой оправе и полностью отказалась от макияжа. Читатели издания Daily Mail, которое и опубликовало снимки, едва узнали звезду Голливуда: непринужденный стиль сильно отличался от ее гламурных выходов на светских мероприятиях.

При этом пользователи Сети отметили естественную красоту актрисы, ее энергетику и широкую улыбку.